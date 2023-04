A vármegyénkben képződő szemét mennyisége évről évre csökkenő tendenciát mutat. Továbbra sem az ipar a legnagyobb hulladéktermelő, hanem a lakosság. A szemét mintegy fele a háztartásokban keletkezik. A témával kapcsolatban dr. Nemes Gábort, a vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának vezetőjét kérdeztük, aki arról számolt be, hogy szemléletváltással nagy eredményeket lehetne elérni.

– Az infláció mennyire teszi tudatosabbá az embereket ez ügyben?

– Egészen pontosan arra sarkallja őket, hogy átgondoltabban, tervszerűbben vásároljanak. Ez a szemlélet egyre inkább a mindennapokban is megjelenik. Ha az élelmiszer a szemetesben köt ki, az veszteség, felesleges kiadás a családinak, ráadásul a hulladéklerakókat is telíti. Ha megfontoltabban költünk, tudatosabban vásárolunk, akkor kevesebb a felesleges termék, ezáltal a képződő szemét is.

– Vásárláskor hogyan tudunk úgy spórolni, hogy közben környezettudatosak maradjunk?

– Vevői szokásaink megváltoztatásával nemcsak a hulladék mennyiségét csökkenthetjük, de a pénztárcánkban is több marad. Egy átlag magyar háztartásban évente több mint 100 kiló élelmiszer megy tönkre, romlik meg, mert nem fogyasztjuk el időben. Gondoljunk csak a kidobott, megszáradt, megpenészedett pékárukra, megromlott gyümölcsökre, tejtermékekre, amelyek értéke éves szinten akár több 100.000 forint is lehet. Tudatos vásárlással kevesebb hulladékunk képződik. Ha csak azt a szükséges mennyiséget vesszük meg – és ha lehet nagyobb kiszerelésben –, amit pár nap alatt elfogyaszt a család, már sokat tettünk a kevesebb hulladék képződése érdekében. Ezzel például a csomagolóanyag hulladékmennyisége is csökken, illetve a nagyobb kiszerelések miatt akár olcsóbban is vásárolhatunk. Számos élelmiszer lefagyasztható. Éljünk ezzel a lehetőséggel! Mielőtt lejárna egy-egy termék fogyaszthatóságának ideje, tegyük a fagyasztóba. A közeli lejárati idejű árukat egy-két nappal a lejárati idő előtt jóval olcsóbban megvásárolhatjuk, így nem romlik meg a termék a cégek polcain, és a vevő is jól jár az alacsonyabb árral.

– Vármegyei szinten hol állunk a hulladékgazdálkodásban?

– A térségben képződő hulladékok mennyisége évről évre csökkenő tendenciát mutat. Változatlanul nem az ipar a legnagyobb hulladéktermelő, hanem a lakosság. A keletkező szemét mintegy fele lakossági, kommunális hulladék. Ezen mennyiség további csökkentését szemléletformálással tudjuk befolyásolni. A lakossági mellett a gyártók, termelők, szolgáltatók hulladékképzését is figyelemmel követjük. Csak olyan gyártási technológiát engedélyezünk, amelyek megfelelnek az elérhető legjobb technológiának. Ez garantálja, hogy a legmodernebb eljárással végezheti tevékenységét a cég, a lehető legkevesebb energiát felhasználva és a legcsekélyebb mennyiségű hulladékot termelve.