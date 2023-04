Az alkotóház évtizedek óta a megyei népművészeti élet egyik központjának számított, kiállításoknak, gyűjteményeknek adott otthont, nyaranta gyerekek táboroztak ott, megismerkedve a térségi kézműves alkotómunka hagyományaival.

A katasztrófa okozta meg­rázkódtatásból lassan ocsúdva, az egyesület vezetősége rögtön a helyreállítás költségeinek előteremtésén kezdett gondolkodni. Bár az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy az épületben, az emeleten működött az egyesület irodája is, ahol az 1984-es indulásuktól minden iratot őriztek, kezdve a régi tervrajzoktól a pénzügyi nyilvántartáson át a szerződésekig, engedélyekig. A tűzben pedig a teljes irattár is megsemmisült, ez pedig az ügyintézést is nagyban megnehezítette.

Az is hamar kiderült, a tetemes kárnak a biztosítás csupán kis részét fedezi, így támogatások, pályázati források nélkül nem boldogulnak. Szerencsére akadtak segítőkész magánszemélyek és vállalkozások is.

El tudja azt képzelni valaki, hogy milyen ember­próbáló feladat úgy összefogni egy civil szervezetet, hogy közben nem tudhatjuk biztosan a jövőnket alapjaiban meghatározó épület leendő sorsát? Hiszen mi az éves tagdíjakból működünk

– nyilatkozta Kenyeres Sándorné, az egyesület emeritus elnöke.

– Ám alig született meg a döntés az újjáépítésről egyesületünk közgyűlésén, amikor a szolnoki művészeti civil szervezetek képviselői azzal az ötlettel kerestek meg telefonon, hogy segíteni szeretnének. Javasolták, hogy legyen egy jótékonysági gála, ahol a szolnoki művészeti együttesek, csoportok adnak műsort. Nem tagadom, könnyekig meghatódtam. Személy szerint Bali József karnagy, Varga Lajos, a Vivaldi Keresztény Kamarazenekar elnökségi tagja és Kovács Mihály, a Tisza Táncegyüttes tiszteletbeli elnöke voltak a kezdeményezők. Az ötletet tett követte, amihez többen is csatlakoztak. Végül két jótékonysági program valósult meg Szolnokon, ami nagyon pozitív élmény volt számomra – idézte fel Kenyeres Sándorné.

Két év alatt a magán-, a céges, a szervezeti és intézményi adományokból, valamint pályázatokból 22,5 millió forint gyűlt össze, így megkezdődhetett az érdemi munka, ám ekkoriban már csúcson jártak az építőanyagárak, kivitelezőt is alig lehetett találni. Tudni lehetett, hogy ez az összeg a teljes rekonstrukció költségét korántsem fogja fedezni.

Első ütemben a tetőt és a falakat újították fel. Az egykori hagyományos nád­tető már a múlté, cserépborítást kapott az új tetőszerkezet, amit a közgyűlés már csak tűzbiztonsági okokból is megszavazott. Az új homlokzati elem azonban a régi fotók alapján a korábbi népi motívumot formázza.

Miután elkészült az új tetőszerkezet, kerestük az újabb forrásteremtési lehetőségeket

– idézte fel Kenyeres Sándorné, az egyesület emeritus elnöke.

– A felújítás második ütemében az alkotóház földszintjének felújítását terveztük, melyhez újabb pályázatokat adtunk be. 2021-ben lebontattuk a régi, használhatatlan épületgépészeti (villany, gáz, fűtés, víz, szennyvíz) szerelvényeket, a vizesblokkot, és a földszint teljes belső falburkolatát vakolásra kész állapotba hozattuk. Ezt követte a villanyhálózat alapvezetékének elhelyezése, a víz- és szennyvízvezetékek épületen belüli ki­alakítása, illetve elkészült a földszint teljes belső felületének vakolása.

Időközben felvette az egyesülettel a kapcsolatot egy faipari cég vezérigazgatója, aki ígéretet tett arra, hogy természetbeni adománnyal, nyílászárókkal segíti az újjáépítést. Le is gyártatott három bejárati ajtót, tizenkettő nagy bukó-nyíló ablakot, valamint négy kis ablakot a tartozékaikkal együtt. Mindezeket a cég munkatársai be is építették. A cégvezető ígérte továbbá, hogy megkapják az ablakpárkányokat és zsalugátereket is az ablakokra. Ez összesen körülbelül nettó hárommillió forint értékű adományt jelent.

Tavaly folytatódtak a villanyszerelési munkálatok is, álmennyezet készült a volt melegítőkonyhában, ugyanott a padló új betonburkolatot is kapott. A belterületi falak meszelése, a kemence rendbetétele, a famennyezet festése, a hajópadló lerakása, továbbá a víz és szennyvíz összekötése is megvalósult.

Szerencsésre idén sem áll a munka, folytatódnak a földszinti tennivalók. Dolgoznak a vizesblokk megújításán, amihez egy vállalkozástól csempéket is kaptak.

A szakemberek jelenleg is dolgoznak a tiszavárkonyi alkotóház felújításán

Fotós: Mészáros János

– Van még mit helyrehozni az alkotóházunkon – hangsúlyozta Kenyeres Sándorné.

– Be kell fejezni a földszintet, be kell építeni az emeleti manzárdrészt, az épület külső tatarozása is hátravan. Viszont a földszinti oktató­terem és az udvar már alkalmas programok rendezésére. Így a nemrégiben megnyithattuk kapuinkat az Európai Művészet és Kézművesség Napjai Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák X. Országos Hétvégéje alkalmából szervezett nyitott műhely programunk és népművészeti vásárunk látogatói előtt.