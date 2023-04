A Szolnok környéki település polgárőrsége idén is megrendezte húsvéti akcióját. A minap a közösségi oldalukon is beszámoltak arról, hogy nemcsak csokitojásokat, hanem balesetmegelőzési tanácsokat is osztogattak az arra járó autósoknak. A kezdeményezésben közreműködött Elvis Curtean körzeti megbízott is.