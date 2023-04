Záportározókat alakítottak ki a most átadott autóutak mellett térségünkben is. Az esők után vízzel megtelő, nem ritkán 1000 négyzetméteres tavacskákat a madárvilág is felfedezte. A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület pedig engedélyt kapott rá, hogy ezeket kezelje, rendbe tegye és kutatási szándékkal meg is figyelje. Egy csípős reggelen mi is az egyesület önkénteseivel tartottunk.

Hallgassa meg Hajdú Tamással készült helyszíni beszélgetésünket!