Nem hanyagolják el a tiszabői Jelenlét Pont udvarát a helyiek, folyamatosan dolgoznak azon, hogy szép, ápolt legyen az udvar, valamint a kiskert is. Míg korábban az óvodások és a tanodások is besegítettek a munkálatokba, a napokban a közfoglalkoztatottak tették rendbe az udvart, melybe különböző zöldségmagokat is elvetettek.