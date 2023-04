Elkezdődtek a tavaszi munkálatok a Ligetben, a piactér környékén, a parkrendezés mellett fejlesztések is megvalósulnak a város központi területén. Több irányban is sétányok épülnek, ami a sétálóknak, gyalogosoknak jó hír.

Ám azoknak sem kell elmenniük a Ligetből, akik kocogni, futni szeretnének majd, ugyanis egy futókört is kialakítanak a területen. Az alapok már elkészültek, nemsokára a burkolat is a helyére kerül. Ezekkel a fejlesztésekkel egyre több kikapcsolódásnak adhat helyet a terület, mely rendezvények kiváló helyszíne is lehet.