Páli Attila azt is elárulta, hogy ha Szolnokon végzett, a Tisza-tóhoz repül tovább, mert ott is sok dolga lesz. Az esős időjárás miatt ugyanis a múlt héten elmaradt légi biológiai szúnyoggyérítéseket pótolják a héten – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Tisza-tónál és a folyó délebbi szakaszán, így Szolnoknál is, illetve a Körösök mentén repülőről tervezett kezelések a szeles, esős időjárás miatt elmaradtak, ám most jó az idő a gyérítéshez.

A tájékoztatás szerint mintegy 3500 hektárnyi vízfelületre juttatják ki repülőről a lárvákat elpusztító készítményt.

A biológiai szúnyoggyérítéshez használt szer egy baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. Ezt a készítményt juttatják a vízbe, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek, és amelytől elpusztulnak. Ez az eljárás minden más élőlényre teljesen ártalmatlan, a kijuttatott dózisban az árvaszúnyogokra is – írták.

Közölték, a biológiai lárvagyérítés optimálisan tavasszal történik. Kevésbé látványos folyamat és általában lakott területektől távolabb zajlik. A legtöbb szúnyogfaj egyedei nyugalmi állapotban telelnek, a szúnyogok fejlődésére és számára leginkább a tavaszi és a nyári időjárás van hatással. A katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok országszerte hétről hétre elemzik a lárvák, illetve szúnyogok fejlettségi állapotát és számát, ez alapján tervezik meg a szúnyoggyérítés programját, amely elérhető a katasztrófavédelem honlapján.