Több olyan zöldség és fűszernövény akad, mely már most palántázható, illetve vethető. A változékony időjárás azonban sokszor keresztülhúzza terveinket...

Ahogy már korábban is említettem, nemcsak minket, embereket visel meg ez a változékony időjárás, hanem a növényeket

– mondta hírportálunknak a harmincesztendős tapasztalattal rendelkező Csikós István hobbikertész.

– Így, március vége felé közeledve bizakodhatunk abban, hogy tartósan tavaszi időjárásra számíthatunk. A padlizsán magjait már most elkezdhetjük kicsíráztatni meleg, zárt helyen, mert hosszú időre van szüksége. Éppúgy elültethetjük a bazsalikommagokat is, majd a fagyveszélyes időszak után a kisebb növényeket is elvethetjük kertünkben. Meleg helyen a csemegepaprika magjait, valamint az olyan évelő fűszernövényekét, mint a citromfű, a rozmaring, a zsálya, az oregánó vagy a kakukkfű is elvethetjük. A melegházi nevelésre szánt uborka, saláta, karalábé valamint paradicsom magjait ugyancsak most, szintén meleg, párás környezetben kell csíráztatni. A paradicsomokat általában február-márciusban vetik el, mégpedig ládákba, amikor pedig megjelennek az első levelek, lefedik őket, hogy páradús környezetben nevelkedjenek. Ez az egyik leghatékonyabb eljárás a szép és egészséges paradicsom neveléséhez.

A szakértő arra is felhívta figyelmünket, hogy már most elvethetjük a fokhagymát, a gyöngyhagymát és a dughagymát. Az olyan fűszernövények, mint például a metélőhagyma, a koriander, a kapor vagy a petrezselyem, magjait közvetlenül a kertbe vagy cserepekbe érdemes vetni. A karalábét fóliasátor alatt is termeszthetjük, palántáit pedig kora tavasszal, nyáron és ősszel is elültethetjük.

Nemcsak a családi portálon, hanem az önkormányzatoknál is megkezdték a veteményezést: Kunhegyesen például a városüzemeltetés munkatársai végzik a növények termesztését, a palántázást. Ottjártunkkor a helyi üvegházba látogattunk el, ahol Fehérné Kulcsár Barbara kertész és munkatársai körbevezettek a területen.

– A fűtött fóliákban számos zöldséget termesztünk – fejtette ki a kunhegyesi Fehérné Kulcsár Barbara kertész.

– Gondosan figyelünk a fejlődésükre, és kellő odafigyeléssel gondozzuk azokat. Karalábéból összesen kétezer-ötszáz tövet vetettünk, salátából pedig ezerötszázat. Ha ezek a csemeték elérik a három szikleveles állapotot, akkor összeültetjük nagyobb cserepekbe. A növekedési ütemnek megfelelően kivisszük, hogy szokják a kinti környezetet, majd ha elérik a megfelelő méretet, értékesítjük azokat – tette hozzá a kertész.