Harmadik alkalommal csatlakozott szerdán az önkormányzat és a szabadidős egyesület a TeSzedd! országos szemétszedési akcióhoz, hogy a Kárász kikötőt és környékét megtisztítsák a szeméttől. A munkában részt vett Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester, Hubai Imre vármegyei közgyűlési elnök, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Az akcióhoz idén először csatlakozott Szolnokról a Sánta Gábor dandártábornok, az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár parancsnoka, dr. Bali Tamás ezredes, MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka és Kiss Róbert ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka vezetésével egy busznyi katona is.

– Harmadik éve szállunk vízre és tisztítjuk meg a kikötőt és a kubik mellett húzódó élő Tiszát. Minden évben nagyon sok hulladékot hord ide a Tisza, a PET-palacktól a kommunális hulladékig. Tavaly több mint száz zsák szemetet gyűjtöttünk. Több alkalommal hirdettünk szemétszedést, amikor lakosok, üdülőtulajdonosok, horgászok is jöttek. Májusban is lesz ilyen, sajnos mindig tudunk zsákokat megtölteni – mondta Fótosné Czeglédi Zsuzsanna polgármester, aki nagyon hálás volt a szolnoki katonáknak is, akik ezúttal szintén kivették részüket a munkából.

Kiss Róbert ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnokának vezetésével ugyanis egy busznyi katona is segítette az akciót.

– A Kárász kikötő önkormányzati működtetésben van. Nagyon kedvelt horgászhely, sok a horgász, a csónak, bővíteni kellene, önkormányzatunk pályázatot nyújtott be erre. A napokban jött a hír, hogy turizmus fejlesztésére 200 millió forint támogatásban részesült az önkormányzat, így meg tudjuk újítani a kikötőnket – tette hozzá.