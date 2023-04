Kékfestő viseletek újragondolva címmel szervezett szakmai napot a Jásztánc Alapítvány április 6-án Jászapátin.

A program során Tajti Erzsébet, az alapítvány elnöke Jakkel Sándor, a Jászság utolsó kékfestőjének életművét mutatta be az érdeklődőknek a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben. A mester egykori kékfestőműhelye Jászapátin, a Petőfi úton működött. A Pájer Antal Művelődési Házban hagyományőrző, kézműves foglalkozásokkal várták az alkotni vágyókat. Borbásné Budai Valéria és Donkóné Birkás Tünde Népi Iparművészek közreműködésével a résztvevők kékfestő és népi mintás anyagokból ruhákat terveztek. Az újrahasznosítás jegyében az ügyes kezű alkotókat Lukács Zsuzsanna a papírfonás fortélyaiba avatta be. A nap folyamán Nagy Erzsébet vezetésével ünnepi kékfestő lakásdíszek is készültek.

Természetesen nem maradhatott el a húsvéti kalácssütés sem, Kántorné Pataki Erika a „tubuska” sütés rejtelmeit mutatta be a fiataloknak.