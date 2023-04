A szállásadók mindent megtesznek a siker érdekében: a szolnoki Garden Hotelben például last minute árakkal és ínycsiklandó finomságokkal várják a látogatókat.

Megtorpanást érzünk a vendégek részéről

– mondta Falusi János, a Garden Hotel ügyvezetője.

– Ennek oka többek között lehet az infláció és a hétvégére jósolt rossz idő is. A jelenlegi foglalásaink 35–40 százalékra tehetők. Mindez azt jelenti, hogy az elmúlt évhez képest körülbelül 15–20 százalékkal csökkent a húsvéti foglalásaink száma. Idén svédasztalos ételekkel és a bárányételek minden változatával próbáljuk színesebbé tenni kínálatunkat. Sokan kihasználják a wellnessrészlegünket is, hiszen a legtöbben pihenni és elvonulni jönnek hozzánk. Ezért több masszázskuponnal, wellness-szolgáltatással és húsvéti dekorációval várjuk vendégeinket.

A szolnoki Garden Hotelben színes húsvéti dekorációval és ínycsiklandozó ételekkel várják a látogatókat

Fotós: Mészáros János

Az abádszalóki Butik Hotel tulajdonosa, Szabó Kinga arról számolt be hírportálunknak, hogy a márciusi böllérfesztivállal indult be az idei év számukra, most azonban sokkal kedvesebb a foglalás a tavalyi húsvéti időszakhoz képest.

– Jól indult az évünk – mondta a tulajdonos.

Az ország több pontjáról is érkeztek hozzánk, most azonban azt érezzük, hogy jelentősen megcsappant az érdeklődés a húsvéthétvégi foglalásokat illetően.

– Általában két-három héttel előtte foglalják le a szállásokat hotelünkben, ezúttal azonban ez az arány jóval kevesebb a tavalyihoz képest. Tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy az időjárás is nagyban befolyásolja a vendégeket, ami az idei évben sajnos kedvezőtlen lesz a hétvégén.

Vannak, akik nagyszülőkkel várják – A mindennapi munkák közepette most időnk sem volt felkészülni és szállást keresni – mesélte hírportálunknak a tiszafüredi kétgyermekes édesanya, Endrődi Piroska. – A családommal a természetközeliséget szeretjük, így az elmúlt években mindig kibéreltünk egy kisebb apartmant, ahová a gyerekekkel és a nagyszülőkkel elvonulhattunk. Ilyenkor általában próbálunk más-más vármegyében megszállni, hogy lássuk szép hazánkat. Voltunk már Abádszalókon, a Dunakanyarban, a Balaton-felvidék több pontján, Miskolc környékén és Szolnokon is. Hiszünk abban, hogy az utazás, a természetközeliség és a családdal töltött idő a legfontosabb, és ezeket az értékeket próbáljuk továbbadni gyermekeink számára is.