Játékos feladatokon keresztül mutatták be a legfontosabb közlekedési szabályokat a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai a Rákócziújfalui Mesevár Óvoda gyerkőceinek, akik a tanultakat rögtönzött mini KRESZ pályán gyakorolhatták is. A gyerekek megtekinthették a rendőrautót, amibe bele is ülhettek. A nap végén a rendőrök láthatósági eszközökkel ajándékozták meg a mesevár „lakóit”.

A prevenciós tevékenységgel több iskolába is eljutottak a szakemberek, a programról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesei számoltak be.

A gyermekek a program során beülhettek egy rendőrautóba is

Forrás: Police.hu

„A szolnoki Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója DADA órát tartott a kerékpáros közlekedés szabályairól, a jármű kötelező tartozékairól, láthatósági eszközökről, védőfelszerelésekről. Az elméleti felkészülést a jövőben a KRESZ szabályokkal ismerkedés, valamint egy gyakorlati óra egészíti majd ki, amikor kerékpáros ügyességi pályát is kipróbálhatnak a gyerekek" – tájékoztatták hírportálunkat.

A nagyobbak, jelen esetben a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum végzősei az internet veszélyeiről, az internetes zaklatásról, online csalásokról hallhattak előadást. A kapitányság munkatársa az interaktív előadáson felhívta a diákok figyelmét a kiberpajzs.hu internetes oldalra, ahol megtalálhatók az online térben elkövetett csalások módszerei is.