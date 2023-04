Levedlett kígyóbőr, egzotikus állatok. Rendhagyó biológia órát tartottak a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégiumban. Röck Noel biológia-német szakos egyetemi hallgató, a tiszaföldvári iskola egykori tanulója saját kutatását tárta a középiskolás diákok elé.

Ahogy az intézmény közösségi oldalán írják, a hallgató az egzotikus gyűjteményét is szemléltette, a speciális klímát igénylő mohák telepeit és páfrányok sokaságát mutatta be. A terráriumokban skorpió és kígyó is lapult, mellyel testközelből is ismerkedhettek a fiatalok.