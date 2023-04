A kilencvenéves Vass Károlynét köszöntötték szerettei, illetve a városháza munkatársai tegnap délelőtt a Lovas István utcai otthonában. Megérkezésünkkor hatalmas mosollyal és kedvességgel fogadott bennünket Juci néni, aki olvasással és hírek böngészésével tölti hétköznapjait.

Vass Károlyné Törökszentmiklóson született egy kétgyermekes család első gyermekeként 1933. április 16-án. Fiatalkorától kezdve vonzódott a romantikus regények iránt, otthonában több száz példány volt megtalálható, melyeket egytől-egyig elolvasott.

– Az olvasás iránti szeretetem testvéremtől, az ismert szolnoki költőtől, Iluh Istvántól ered. Emlékszem, tinédzser koromban az iskolapadon ülve olvastam a romantikus regényeket osztálytársaimnak – idézte fel mosolyogva az egykori emléket Vass Károlyné, aki 1950-ben férjhez ment, és Budapestre költözött. Házastársával ötvenegy évig élt boldogan. Az 1956-os forradalmat követően elhagyták a fővárost, és Szolnokra költöztek.

– Úgy gondolom, hogy jó döntést hoztunk akkoriban a költözéssel – tűnődött el Juci néni. – Jómagam is számos jó és rossz dolgot átéltem. Azonban máig a szeretet és tisztelet igéjét hirdetem családomnak – tette hozzá azünnepelt. Két lánygyermeknek, Juliannának és Rozáliának adott életet, akik hat unokával, tizenkét dédunokával és négy ükunokával ajándékozták meg. – Akadtak olyan összejövetelek, amikor szűk családi körben harmincan mulattunk – nevetett Vass Károlyné. – Idén a születésnapomat is hasonlóan ünnepeltük. Tortával és virágcsökrokkal köszöntöttek, a gyermekeim és unokáim még énekléssel is megörvendeztettek.