Tizenötödik alkalommal szervezi meg a Szolnoki Szakképzési Centrum az országos ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyét, rövidebb nevén az ÁSZÉV-et. A megmérettetésre 49 vizsgatárgyban 7174 diák adta le nevezését, közülük 48 vizsgatárgyban 208 intézmény 989 tanulója jutott be a döntőbe. A tanulók többek között a hajózás technikai, a képző- és iparművészeti, a kereskedelmi, a kertészeti és parképítési, a mezőgazdasági, illetve a vasútgépészeti ismeretekből is számot adtak tudásukról.

A versenyt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezte meg. Az első fordulóban az interaktív elődöntő feladatait a diákok saját iskoláikban írták meg január 30. és február 1. között, míg a második fordulót, azaz a írásbeli döntőt, március 1-jén, a vármegyénként kijelölt szakképzési centrumokban tartották meg. A harmadik szakasz szóbeli döntőjének részleteiről Hicsó György, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja beszélt hírportálunknak.

– A vizsgatárgyak eredményeinek összesítését követően április 14-én díjkiosztó ünnepséget tartunk, amelyre közel 150 versenyzőt várunk vissza – emelte ki mondanivalójában Hicsó György.

A megmérettetés egyik nagy előnye, hogy az első tíz helyezett 100, a második tíz 50, a harmadik tíz pedig 25 többletpontot kap a továbbtanuláshoz.

A harmadik fordulónak négy középiskola, a Baross, a Jendrassik, a Pálfy, és a Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola ad otthont.