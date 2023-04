Tiszajenőn húsvétváró rend uralja a falut. A zöld területeken levágták a füvet, virágosítottak is. Virág József polgármester elmondta, a polgármesteri hivatalnál, ahol tavaly fásítottak, a fák körül most ültették be a területet levendulákkal. A munkát közfoglalkoztatottak végezték, de besegítettek a hivatal dolgozói is.

A közterületeken, a vezsenyi buszfordulónál a fűnyírásába évek óta besegít Polgár Lajos, a helyi sportegyesület elnöke, e tevékenységet társadalmi munkában végzi, az önkormányzat pedig biztosítja a fűkaszát és az üzemanyagot. A vasúti megállónál lévő kis parkos részt jó pár éve a lelkes helyi nyugdíjasok rendezik, gyomlálják, beültetik egynyári virágokkal, amiket aztán folyamatosan gondoznak.

A „Gödör” néven emlegetett területet, a játszótér környékét pedig az önkormányzat MTZ kistraktorjával járják végig, ha vissza kell nyesni a zöldet, ez a gép alkalmas az egyenetlen területeken való munkára.