A rendezvényt Molnárné Somogyi Margit, igazgató és Bozsik Ferenc, az Ifjúsági Munkacsoport elnöke nyitotta meg. Felhívták a figyelmet a világmozgalom céljaira, a környezetvédelem fontosságára, amely mindannyiunk közös érdekes. A diákok kreatív feladatokat kaptak a vetélkedőn, mely az idei Föld Napja témájára, az „Invest In Our Planet!”, azaz a Fektessünk be a bolygónkba! jelmondatra épült.