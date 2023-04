Idén is rendez horgászversenyt Tiszasüly önkormányzata a Gulyagyepi horgásztavon. A halfogó megmérettetés időpontját május elsejére tűzték ki, és már várják is a jelentkezéseket a könyvtárban, de nevezni lehet az adott napon is. A pecások felnőtt és gyermek (14 éves korig) kategóriában nevezhetnek. A nagyok kettő, az ifjabbak egy bottal próbálhatnak minél több uszonyost megfogni. A verseny részletes szabályait a helyszínen hirdetik ki.