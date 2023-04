Akinél csak az alacsony ár a mérvadó, az igen olcsón is talál licitre kínált üres portát vagy lakóházas ingatlant, ám érdemes előtte alaposan tájékozódni, mivel ezek közül többet haszonélvező hasznosít vagy társtulajdonos lakik benne.

Így például találunk ugyan belterületi telket 50 ezer forintos kikiáltási áron is Kunmadarason, ám ezzel a portával egyelőre nem sokat tudna kezdeni az az új tulajdonos, aki leendő otthonát szeretné itt felépíteni, mivel holtig tartó haszonélvezeti jogokkal terhelt. Ugyanitt 70 ezer forintért olyan portát is kínálnak, amin lakóépület is áll, ám ugyanazon okokból szintén nem lehetne beköltözni.