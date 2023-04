Tíz évvel ezelőtt csak Kaposváron volt ilyen szemle. Én már akkor is foglalkoztam hidegvérű lovakkal, odáig el kellett szállítani a méneket. Akkoriban a Tiszántúlon is egyre többen kezdték a hidegvérűek tenyésztését. Ez is megerősített abban, hogy helyet adjak egy ménvizsgának. Már hetedik alkalommal szervezzük itt meg Homokréten a szemlét