A nyitásra persze még várni kell, de addig is jó hír, hogy április elsejétől már lehet úszni a Véső úti strandon. Ezt korábban Szalay Ferenc polgármester is bejelentette. „Sokak örömére április elsejétől már nemcsak a termálmedencék üzemelnek a Véső úti strandon, hanem újra lehet használni az úszómedencét is. A gyepet folyamatosan locsolják, a fák is növögetnek, évről-évre egyre jobb hely lesz a strand, próbálják ki!”, hívta fel a szolnokiak figyelmét a lehetőségre a városvezető.