Idén május 5-én, pénteken tartják a városi ballagást – jelentette be Szalay Ferenc polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón. A hétfői eseményen négy középiskola, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum, a Varga Katalin Gimnázium és a Verseghy Ferenc Gimnázium is képviseltette magát. A vezetők észszerű érvekkel támasztották alá a döntést.

– Azért döntöttünk így, mert a tanév már május negyedikén, csütörtökön véget ér a fiatalok számára – szólalt fel a sajtótájékoztatón Pogány Gyula, a Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatója. – Ez lehetőséget biztosít az iskoláknak arra, hogy másnap, május ötödikén, pénteken tartsák a ballagást. Így a diákoknak a hétfőn kezdődő magyar érettségi előtt nem másfél, hanem több mint két nap áll majd rendelkezésükre a pihenésre és a felkészülésre – tette hozzá.

Szalay Ferenc polgármester (balról a második) a szolnoki középiskolák képviselőivel jelentette be a városi ballagás időpontját

Fotó: Mészáros János

– A ballagók körmenete idén is a megszokott módon zajlik – árulta el az eseményen Balogh Zsolt, a Tiszaparti Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója. – Május 5-én délután 3 órakor iskolánk kezdi a ballagást, hozzánk csatlakoznak majd a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum tanulói. A Sóház úton haladva társulnak be a Verseghy Ferenc Gimnázium végzősei, akikkel a Táncsics Mihály úton keresztül a Kossuth tér felé vesszük az irányt, ahol hozzánk szegődnek a Varga Katalin Gimnázium végzősei is.

A sajtótájékoztatón kiemelték: a vidékről érkező családtagok számára kitűnő parkolási lehetőséget jelentenek a Tiszaliget parkolói is, melyek a gyaloghídon keresztül kényelmesen elérhetőek.