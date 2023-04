Dr. Gál Imre felnőtt háziorvos több évtizedes kiemelkedő, elkötelezett gyógyító-megelőző munkáját a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetéssel ismerték el. A rangos díjat szerdán Szalay Ferenc polgármester adta át a városházán.

A Széchenyi lakótelepen élő háziorvos 1981-ben kezdett el a vármegyeszékhelyen dolgozni. Az általa ellátott körzet földrajzi elhelyezkedése igen sajátos adottságokkal rendelkezett. A rendelő a Széchenyi városrészben található, ahol jellemzően lakótelepi panellakások vannak, emellett külterületi városrészek, tanyák is tartoztak a körzetéhez, melynek területileg a legnagyobb átmérője a 16 kilométert is elérte. Munkájára mindenkor a betegközpontúság, segítőkészség volt jellemző, tudásával, türelmével és elhivatottságával példát mutatott a fiatalabb orvosgenerációnak is.

Fotó: Mészáros János

1987-től egészen 2021-es nyugdíjba vonulásáig felnőtt háziorvosként vett részt Szolnok Vármegyei Jogú Város egészségügyi alapellátásának biztosításában. A díjátvételre felesége is elkísérte.