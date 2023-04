A kulturális központban már kora reggel nagy volt a sürgés-forgás, hogy minden készen álljon, mire az intézmény megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.

A korán érkezők már a hivatalos megnyitó előtt érdekes előadást hallhattak Hegedűs Imre sajtmester jóvoltából. Persze a nassolni valók kínálatával semmi nem ért fel. A régi épületben cukrászsütemények tömkelege nyálcsorgató látvánnyal fogadta a betérőket. Egyértelműen ebben a kategóriában döntöttek a legtöbben úgy, hogy megméretik tudásukat. Hagyományos sütemények és valóságos ehető szobrok, kompozíciók egyaránt megtalálhatók voltak a felhozatalban. Persze a látogatók kénytelenek voltak a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” alapelvet követni, míg a háromtagú zsűrinek muszáj volt mindent végigkóstolni...

Uhh, de megkóstolnám valamennyi sütit

– jegyezte meg egy ifjú barátnőjével nézelődő fiatalember, míg kísérője, ahogy korunkban jellemző, előkapta mobilját, hogy amit csak lehet, lefotózzon. Követték is sokan példáját, alaposan szemrevételezve a műveket, míg a többségében tanuló versenyzők azon izgultak, vajon miként értékekelik erőfeszítéseiket az ítészek.

A Szolnoki SSC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola csapatát képviselő Oláh Mihály például a lehetőségeket látta a megméretésben. Különféle mézes süteményekkel, Rigó Jancsival és egy csokoládétortával készült a jeles eseményre. Szakmájában az kreativitást értékeli legtöbbre, mint mondta a kiállításon is látható, mennyiféleképp kiélhető az alkotókészség itt.

Papp Petra Karcagról érkezett csapattársaival, süteménnyel és tortával is készültek, amit elég nehéz volt megcsinálni. Elárulta, hogy ők nagyon izgultak, mivel ez az első versenyük, de az sem nagy baj, ha nem kapnak semmilyen díjat, végül is a részvétel a fontos.

Persze nem csak vármegyénkből, hanem az ország legkülönbözőbb részeiből érkeztek résztvevők a kupára. Nagy Kira például Nagykanizsáról érkezett, cukorvirágos dísszel és egyéb nyalánkságokkal indult a versenyen társaival.

Kis Dóra Hannáék is messzebbről, Gödöllőről érkeztek bemutatni cukrásztudásukat. Francia desszertekkel indultak, egy hagyományos sütivel és egy dísztortával. Örült, hogy el tudtak jönni, hogy tapasztalatokat szerezzenek.

A cukrász zsűrinek nem volt egyszerű a közel negyven pályamunkát végigkóstolni.

– Viszonylag nagy volt a szórás – jegyezte meg Erdélyi Balázs zsűrielnök, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. – Megjelentek a legmodernebb technológiák is, de voltak kissé retro alkotások is. Fontos viszont, hogy jó minőségű alapanyagokból készüljenek az édességek, találkoztunk például olyan süteménnyel, melyben avas volt a dió. De összességében nagyon jól sikerültek a versenymunkák, jó élmény volt végigkóstolni!

Az emeletet ünnepélyessé varázsolták a pincér versenyzők esztétikusan megterített asztalai. Az biztos, a hétköznapokban a legritkább esetben állunk neki étkezni ilyen látványos külsőségek közepette.

Rendkívül sokszínű volt az édességfelhozatal

Fotós: Kiss János

Az új szárnyban is érdemes volt körülnézni, mivel számos hidegtál és előétel kellette magát a nézelődők előtt.

– A tanulók munkáiban találtunk most olyan új alapanyagokat, melyeket az elmúlt négy-öt évben hoztak csak be az országba – emelte ki szakács kategóriát bíráló zsűri elnökeként Mile József, a debreceni Aquaticum és Thermal Hotel aranykoszorús mesterszakácsa. Mint mondta, a nemzetközi megmérettetésekre járó szakoktatók, akik felkészítik a versenyzőket, átadják a kint szerzett tudásukat a fiataloknak, ami örvendetes, amellett, hogy tisztelni kell a hagyományokat is.