Nagy érdeklődés mellett zajlott szombaton a Jászsági Pálinka Lovagrend Egyesület és a Jász Múzeum jubileumi pálinkamustrája. A verseny célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák megmérettetése, a minőségi pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése és a minőségi pálinka-készítés segítése.

A seregszemle messze túlnőtt már a Jászság határán, sőt az országhatáron is, hiszen Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek pálinkalovagrendek a rangos eseményre.

– A Jászságban nagy múltja van a pálinkafőzésnek, a jász ember mindig is szerette a pálinkát. Napjainkban komoly kultúrája alakult ki a pálinka készítésének és fogyasztásának is. Egyre többet és többet tudunk meg a minőségi pálinkakészítésről. Ezt bizonyítják az országban működő pálinka lovagrendek és az általuk szervezett mustrák is. Nagyon örülünk, hogy a pandémiás időszak után ebben az évben végre újra meghirdethettük a versenyt. A beérkezett közel háromszáz pálinkaminta is jól mutatja a hungarikummá vált ital népszerűségét – mondta a rendezvény megnyitóján Kalla Pál, a Jászsági Pálinka Lovagrend nagymestere.

A résztvevőket Budai Lóránt polgármester is köszöntötte, aki a kulturált pálinkafogyasztás közösségépítő szerepét emelte ki és méltatta a lovagrend tevékenységét, mely meghatározó többek között a pálinka történelmi hagyományainak továbbadásában, a jászsági pálinka hírnevének népszerűsítésében. Az ünnepélyes megnyitót követően kezdetét vette a zsűrizés. Hetvenöt versenyző 297 pálinkamintát nevezett az idei mustrára.