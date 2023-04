A kerékpáros és gyalogos, valamint az autós közlekedésre vonatkozó szabályok megjegyzéséhez Robot Robit hívta segítségül a rendőr őrnagy. A gyerekek nagyon lelkesen válaszoltak a rendőrnő kérdéseire, s ha helyes volt a válaszol, meghajlással tisztelgett a kicsik előtt a robot. Nagy sikert aratott a közös tánc is Robival. A végén 11-es rúgásra is sor került, ahol a jó válaszok után lépésről lépésre haladva lőtt kapura Robot Robi. A rendőrnőtől megtudtuk, az óvodás gyerekek nagyon szeretik az ilyen játékos foglalkozásokat, ahol a közlekedési szabályok ismeretét is jobban megjegyzik.