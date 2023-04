Közel 50 fős családjának készíti az isteni lángosokat

A tiszafüredi Kissné Kovács Piroska nyugdíjas éveiben is sürög forog a konyhában. A büszke nagymama idén már nem csak gyermekeinek és unokáinak sütheti a finomabbnál finomabb ínyencségeket, hanem dédunokáinak is. Állítása szerint, a finom lángos receptje nem csak türelemjáték hanem igazi gasztronómiai utazás is.

– A legtöbben a hagyományos sajtos tejfölös lángost kedvelik – mesélte mosolyogva hírtortálunknak Kissné Kovács Piroska. – Jómagam azonban a sütés-főzés területén mindig próbálok valami újat alkotni, ugyanis jómagam is sokszor megunom a régi, jól bevált dolgokat. Ebből kifolyólag készítek például zöldséges, sonkás és húsos, avagy ahogy a fiatalok mondják “gyrosos” lángost is. Közel ötven fő gazdagítja szerény családunkat – kuncogott a tapasztalt nagymama. – A család férfi tagjai számára szinte minden összejövetelkor lángost készítek, hiszen odáig vannak érte. A receptet illetően nincs titok, csak türelem, türelem és még több türelem, no meg a szeretet, amivel ha minden ételt megfűszerezünk, tökéletessé válik. Jómagam még nagymamámtól sajátítottam el a lángos fortéjait, aki arra tanított, hogy minél tovább kelesszem a tésztát, hiszen ezen múlik az általunk olyannyira szeretett sült lepényke kiválósága.