Sikerült felkelteni az ívó halak érdeklődését az újonnan kihelyezett süllőfészkek iránt. A halőrök gyártotta fészkeket múlt hónapban elhelyezték a vizekben, mára pedig már ikrákkal borítottak.

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kiemelt feladatként kezeli a horgászhalak állományának növelését az általa kezelt vizekben. A rendszeres telepítések mellett az ívásokat is igyekeznek megkönnyíteni.

Az utóbbi időben jelentősen megemelkedett a halak beszerzési ára, így ugyanannyi költségráfordításból kevesebb hal szerezhető be. Ennek következtében mind nagyobb jelentőséget kap a természetes szaporodás megtámogatása mesterséges módszerekkel.

Mint arról korábban lapunk is hírt adott, a téli időszakban, mikor kevesebb egyéb munkájuk adódik a halőröknek, süllőfészkeket készítettek a szövetség telephelyén. Az elkészített negyven darab műfűvel borított fészkeket március folyamán ki is kihelyezték a vizekbe. Legtöbbjének a Nagykunsági főcsatornában választottak helyet. A kihelyezést a csatorna feltöltését követő napokra időzítették, amikor a vízáramlás annyira lelassult, hogy nem kellett attól tartani, hogy iszappal, hordalékkal fedi be a fészkeket a sodrás.

Néhány fészek a Malomzugi Holt-Zagyvában is helyet kapott.

A kihelyezett süllőfészkekből pár darabot a napokban szúrópróbaszerűen ellenőriztek a halőrök, és azt tapasztalták, a felnézett fészkeken megtörtént az ikrák lerakása.

Donkó Péter ügyvezető igazgató elmondta, korábban voltak olyan tapasztalataik is, hogy a fészkek felszín felé emelésénél ott csapkodott az ívó hal is, így gondot fordítanak arra, hogy a kelleténél jobban ne bolygassák meg e mesterséges szaporodó helyeket, így azokat ellenőrzésnél a vízből sem emelik ki, csak a felszín közelébe húzva tekintik meg állapotát.