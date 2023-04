Sokat dolgoztak azon, hogy április végétől megszépült külsővel várja vendégeit a Gödör. A tiszazugi nagyközség legújabb közösségi terét néhány éve adták át, azóta folyamatosan fejlesztik, csinosítják.

A napokban a település honlapján arról számoltak be, hogy elkészült saját Cibakháza feliratuk is. A Gödörbe látogatók akár szelfipontként is használhatják a betűket.