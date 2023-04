– Nemrég fogadták el a város idei költségvetését. Milyen évre számítanak?

– Kiegyensúlyozott költségvetéssel számolunk. Kiemelten fontos számunkra, hogy azokat az egyensúlyi helyzeteket, melyeket eddig megtartottunk, a továbbiakban is fenn tudjuk tartani. Nem könnyű feladat, de úgy gondolom, nincs miért aggódnunk. A költségvetés tervezésénél ki kell emelni, hogy a kormány közel háromszázmillió forintos támogatásban részesítette az önkormányzatot. Számos feladatunk közül az a legfontosabb, hogy azokat az elért eredményeket, melyeket az elmúlt évtizedekben sikerült Karcag stabilitása és fejlődése érdekében megvalósítani, továbbra is biztosítani tudjuk.

– Mit terveznek erre az évre?

– Fejlődni, fejleszteni kell a továbbiakban is, illetve be kell tudni fejeznünk azokat a beruházásokat, melyeket elkezdtünk. Mindezek mellett mégis a leglényegesebb, hogy biztonságosan működtetni tudjuk az intézményrendszerünket és a munkahelyeket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a családok a jövőben is boldogulni tudjanak, valamint a fiatalok is kellő perspektívát lássanak itt, helyben.

– Melyek az idei év legfontosabb beruházásai?

– Még az év elején, a TOP Plusz pályázati ciklusának kezdetén vagyunk. Már év végén és azóta is folyamatosan érkeztek, érkeznek azok a hozzájáruló nyilatkozatok, támogató iratok, melyekben arról biztosít bennünket a kormány, illetve az eljáró hatóság, hogy ezek a források a rendelkezésünkre állnak. Ezek mellett a folyamatban lévő pályázatok is több milliárd forint fejlesztési lehetőséget jelentenek. Ezek a csapadékvíz-elvezetéshez, az útfelújításhoz, az intézményi rendszerek bővítéséhez, a fürdő fejlesztéséhez és a rendezvények megtartásához járulnak nagymértékben hozzá. A magánerős fejlesztésekből, a gazdasági társaságok beruházásaiból látszik, hogy ezen a területen is egyre vonzóbb és egyre nagyobb érdeklődésre tart számot Karcag.

– Milyen rendezvényeket tudnak megtartani ebben az esztendőben?

– Készülünk a Birkafőző Fesztivál (június huszonnegyedike és huszonötödike) lebonyolítására. Öröm számunkra, hogy a Nemzeti Pálinka Tanács ebben az évben Karcagon tartja országos versenyét, május tizedike és tizenharmadika között. Ez a rendezvény nagyszabású pálinkafesztivállal fog záródni, de folynak a tárgyalások további fesztiválok városba kerülésével kapcsolatban is. Azt remélem, és azért is dolgozunk, hogy egy dinamikusan fejlődő, élhető, kedves vidéki város legyünk, ahol jó megállni, ahova jó eljönni, és ahol a lakók jól érzik magukat.