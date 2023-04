A költészet napjára készülnek a tiszazugi nagyközégben. Április 11-én délután öt órától közösségi estet tartanak a művelődési házban, ahol helyi tehetséges versírók költeményeit olvassák fel, a tánccsoportok is fellépnek. Cibakházi kézműves termékeket is kiállítanak, Erdős Hanna olimpiai és világbajnok mestercukrász is tárlatot rendez be.