Majálisozókkal népesült be vasárnap Tiszajenőn a „Gödör” néven ismert terület. Főzőverseny, májusfa állítás és egyéb közösségi programok várták az érdeklődőket, akikhez kegyesvolt az időjárás is. A gyerekek lovaskocsikázhattak, lehetett labdázni, pingpongozni, arcot festetni,sőt, tűzoltó autót is megtekinthettek, és szórakozhattak az itt kialakított egyébként is népszerű játszótéri játékokkal.

Bográcsokban már reggeltől rotyogtak a különféle ételek, melyeket zsűri bírált el. Az első helyen végül a Szomszédok csapata végzett, akik csülkös körömpörkölttel készültek. Második helyet ért Puskás Béla és csapata birkapörköltje, a harmadik helyet pedig Ancsa csapata szerezte meg csorba levessel. A zsűri a Gulyás tanya csapatát különdíjjal is jutalmazta.

Lovaskocsikázni is lehetett a gyerekek nagy örömére

Forrás: Beküldött fotó

A régi idők hangulatát megidézve az önkormányzat ingyen virslit is osztott kenyérrel, mustárral, gyorsan el is fogyott mind a tíz kiló virsli. Aki pedig nem lakott jól, csemegézhetett a büféből is és böngészhette a kirakodóvásár kínálatát.

A gépi zene egész nap szólt, sőt még este is utcabálra csábította a szórakozni vágyókat.