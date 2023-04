A Debreceni Egyetem Szolnoki Campusán legutóbb az egészségügyi kínálatot bővítették. Tárgyaltak a műszaki karral is, a megbeszélések végére pont kerülhetett. Ahogy arról korábban már beszámoltunk a város és a vármegye képviselői dr. Husi Géza dékánnal egyeztettek a lehetséges képzésekről, a megállapodás meg is született, Szolnokon is hirdet szakokat a műszaki kar.

– A gépészmérnök és a műszaki menedzser képzés lesz elérhető. A térség vállalataiban ezek merültek fel igényként, hogy szükséges a mérnök utánpótlás – tudtuk meg dr. Husi Gézától, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának dékánjától.

Ahhoz, hogy 2024. szeptemberében ezeken a szakokon is megkezdődjön az oktatás, már idén ősszel készen kell állni az engedélyeztetéssel, hogy februárban jelentkezhessek a leendő hallgatók.

A program megvan, a hivatalokon kell végigvinni a folyamatot

– tette hozzá.

A tervezett duális képzés lényege, hogy míg az elméleti órák helyszínét a Szolnok Campus biztosítja, addig a gyakorlatokat a Szolnoki Szakképzési Centrum adottságait kihasználva szervezik meg.

– Már be is jártuk, nyolcvan százalékban alkalmas is, a hiányosságokat Debrecenben oldjuk majd meg, ez az órarendek szervezésénél jelent feladatot – magyarázta a tervekről.

Emellett a vállalatspecifikus ismereteket a cégeknél szerezhetik meg a hallgatók.

– A vállalatoktól írásbeli megerősítés szükséges, hogy valóban vállalják a partnerséget, ez még néhány hét mire megtörténik – fogalmazott dr. Husi Géza.