Ahogyan azt már megszokhattuk, továbbra is nagy elánnal végzi a helyszíni ellenőrzéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága. A legfrissebb adótraffipaxból kiderül, hogy a revizorok

április 24-én, hétfőn Karcagon és környékén;

április 25-én, kedden Újszászon és környékén;

április 26-án, szerdán Tiszaburán és környékén;

április 27-én, csütörtökön Kunhegyesen és környékén;

április 28-án, pénteken pedig Szolnokon és környékén terveznek helyszíni ellenőrzéseket.

A NAV munkatársai nemcsak a számla- és nyugtaadást, hanem az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását is vizsgálják, de kíváncsiak a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentésére is – ez utóbbit a vármegyei építkezéseken is kiemelten ellenőrzik.

Az adóhivatal közleménye hangsúlyozza, a fentiek nem zárják ki, hogy a hét bármelyik napján, a vármegye bármelyik más településén ne végezhetnének ellenőrzéseket.