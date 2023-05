A program vendége volt Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár is, aki előadásában a kormány családbarát politikáját hangsúlyozta. – A család akkor tölti be szerepét, akkor ad kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségeket a társadalomnak, ha maga is kiegyensúlyozott, szerető, védő közösség – kezdte mondandóját a politikus.

Hornung Ágnes megnyitó gondolataiban elmondta, a család lelkiállapota magát a társadalmat is meghatározza, ezért álláspontja szerint egy felelős kormányzatnak ezt nem szabad figyelmen kívül hagynia.

– A helyi önkormányzat már háromszor nyerte el a családbarát önkormányzat díjat, emellett pedig négyszer tartották érdemesnek a családbarát munkahely címre. Szolnok folyamatosan bizonyítja, hogy lehet még többet tenni a családokért. Köszönöm a városnak és a cégeknek, hogy figyelnek ezekre a közösségekre – fogalmazott az államtitkár.

A rendezvényen beszédet mondott Szalay Ferenc polgármester is, aki szavaiban a szülők szerepére helyezte a hangsúlyt. – A legfontosabb, hogy a gyerekek olyan mintát kapjanak otthon és az oktatási intézményekben egyaránt, hogy méltón tudják képviselni az adott települést és az országot, ahol élnek. Mindannyiunk érdeke, hogy a családok stabil háttérrel rendelkezzenek, hiszen rájuk épül minden – taglalta a városvezető.

A magyar kormány a családtámogatási rendszert folyamatosan fejleszti. 2010 óta a kormány legfontosabb alapelvei közé tartozik a családok megerősítése, segítése

– vette át a szót a pódiumon a térség országgyűlési képviselője.