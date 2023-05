A Föld napjához is kapcsolódott a Kiskul-csosi Hét múlt heti programsorozata a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményében.

A hét „előhírnökeként”, a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny szolnoki országos döntőjében tizedik helyezést ért el az Ökrös Jázmin, Ökrös Patrícia és Tóth Bianka Petra alkotta negyedik osztályos csapat. Török Csilla intézményvezető-helyettestől megtudtuk, a Kiskulcsosi Héten a szülők támogatásával virágokat ültettek, az iskolakert köré sövénykerítés került. A diákok részt vettek a TeSzedd! akcióban is.

A Városi Környezetismereti Verseny célja volt, hogy ismerjék meg, szeressék és védjék is a természetet a felnövekvő generáció tagjai, de az idei év élőlényei – a barkóscinege, a közönséges vakond, az alpesi gőte és a disznófülgomba – részletesebb megismerése is cél volt. A héten volt plakátkészítő, tizenegyesrúgó, kosárlabda- és kerékpárverseny is. A VI. Kiskulcsosi Tales, azaz angol nyelvű mesemondó verseny is jó hangulatban telt, mint ahogyan az élő társasjátékot is nagy siker övezte.