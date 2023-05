Bár az ENSZ hivatalosan május 20-át nyilvánította ki a méhek világnapjának, hazánkban ezt 1994-től a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük, mivel ez idő tájt teljesedik ki az élet a kaptárban.

Hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja tehát a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése.

Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet, ha sok mézet fogyasztunk akkor a saját egészségünket is ápoljuk. Ennek fényében a napokban Szuróczki József helyi méhészt látta vendégül a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda. A méhész mesélt a gyerekeknek a méhek fontosságáról, a velük való bánásmódról, az óvodások még a méhész felszereléseket is kipróbálták és volt mézkóstolás is.