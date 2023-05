„Hazalátogatott” Endrei Judit a minap. Szülővárosába, Szolnokra érkezett, ahol egy jó hangulatú nosztalgiázásra, kellemes beszélgetésre várta az érdeklődőket a kertvárosi közösségi házban. Sokan érkeztek az előadásra, melyről a közismert szolnoki fotós, a kertvárosban élő Bali István is beszámolt.

– Rendkívül közvetlen személyiség, semmi póz, semmi „fennkölt, televíziós allűr”, hihetetlen báj és életszeretet sugárzik belőle. Sikeres életút van mögötte hiszen egy időben talán ő volt a legnépszerűbb televíziós személyiség az országban – olvasható a bejegyzésében.

1998-ban önként távozott a televízióból. Azóta szabadúszóként dolgozik, könyveket ír, programokat szervez, közönségtalálkozóra jár, az ország minden pontján feltűnik és az is előfordul, hogy mediátorként is dolgozik és kedvenc időtöltése a könyvírás és olvasás mellett az utazás. Népszerű sorozatai vannak a Youtube csatornáján. Most együtt nosztalgiáztunk, a televíziózás hőskoráról, az egykori népszerű tévés műsorokról, életútjáról és kollégáiról, „Anno az én tévém” címmel megjelent könyve kapcsán is – olvasható.

Endrei Judit Kurdics Judit néven Szolnokon született, gyermekkorát Tiszatenyőn töltötte, Törökszentmiklóson járt gimnáziumba. Május hetedikén töltötte be a hetvenedik életévét.