A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése a célja annak a rajzpályázatnak, melyet az NHSZ Kétpó Kft. írt ki diákoknak. A Fenntartható környezet című pályázatra általános iskolák felső tagozatos tanulói és középiskolások jelentkezhetnek.

– Környezetünk védelme érdekében nem csupán a felnőttek, de a gyerekek is sokat tehetnek. Ahhoz, hogy környezetünk, zöld területeink tiszták maradhassanak, fontos, hogy a mindennapjainkban is tudatos környezetvédők legyünk. Az ehhez vezető egyik út a szelektív hulladékgyűjtés, ezért is ez lett a pályázat témája – foglalta össze röviden Molnár Lajos, az NHSZ cégcsoport sajtószóvivője.

A rajzpályázatra festményeket, grafikákat és rajzokat várnak, egy jelentkező maximum két alkotással nevezhet.

– A nevezési határidő május 19., aznap délután négy óráig lehet a pályaműveket eljuttatni cégünkhöz. A legjobbakat és a felkészítő pedagógusokat is díjazzuk a május 28-ai eredményhirdetésen – tette hozzá a sajtószóvivő. A beérkezett pályaművek legjobbjai mindemellett helyet kapnak a Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, és az NHSZ cégcsoporthoz tartozó társaságok bemutatóin, valamint a szervezet közösségi média felületein.