Harmadik alkalommal rendeznek A nagykunsági suba és ködmön ornamentikájának felhasználása a 21. században címen tervező- és alkotótábort június 19. és 23. között Kunhegyesen, illetve Törökszentmiklóson.

– A konferencia kísérő programja a témával kapcsolatos kiállítás. Az eseményen az elmúlt táborban tervezett és azóta elkészített hímzéseket, illetve a meghívott előadók kézimunkáinak alkotásait állítjuk ki, ezen kívül lesz interaktív karádi hímzés bemutató is – mondta Szentpéteriné Lévai Mária, a kunhegyesi művelődési központ vezetője.

A rendezvény ideje alatt három meglepetés programmal is készülnek résztvevőknek, akik a szalmahímzés fortélyait is elsajátíthatják Darainé Margitkának köszönhetően. A kazak tamuröltést rejtelmeibe Meden Saule kazak kézműves avatja be a jelenlévőket. Végezetül egy kun gasztro estet is rendeznek, ahol a kunság és a vajdaság hagyományos ételeit készítik el.