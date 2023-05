A Kováts-kapunál, Kováts Mihály huszárezredes egykori szülőházának helyénél Pánti Ildikó, a 8. számú választókerület képviselője mondott beszédet, majd többen koszorút helyeztek el.

Az eső miatt az iskola aulájában folytatódott az ünnepség, ahol a magyar és az amerikai Himnusz elhangzását követően Orvos-Tóth Endre Sándor, a Kováts Mihály Huszárbandérium hagyományőrző strázsamestere emlékezett kegyelettel Fabriczy Kováts Mihály halálának 244. évfordulójáról.

Kováts Mihály 1724-ben Karcagon született és 1779. május 11-én a dél-karolinai Charlestonban a csatatéren fejezte be földi pályafutását. Mint katona, szolgált Mária Terézia alatt, majd Nagy Frigyes csapatainál. Aztán úgy határozott, hogy az éppen akkor folyó függetlenségi háborúban a helye. Levelet írt Benjámin Franklinnak, felajánlva szolgálatait. Szerencsére vagy szerencsétlenségére találkozott Pulaski Kázmér gróffal, akit még Európából ismert, és aki megbízta az amerikai könnyűlovasság megszervezésével. Ezt a feladatot kiválóan teljesítette. Amerika a mai napig emlékszik rá és őrzi emlékét. Oly mértékben, hogy Amerikában még szobrot is állítottak neki – sorolta a szónok, majd a köszöntő után az iskola előtt koszorúzásra megkoszorúzták a Kováts-emléktáblát. Az ünnepségben a Kováts Mihály Huszárbandérium és a Nagykun Honvédbanda is közreműködött.