A Jásztánc Alapítvány szombati programsorozatának keretében „A család a társadalmunk legkisebb egysége” címmel szerveztek fórumot Csaba testvérrel, aki a beszélgetést követően viseletes szentmisét mutatott be a jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban. Prédikációjában kiemelte, az emberiség a szeretet erejével képes az összefogásra. – Vannak, de mindig is voltak nehézségek. Kétezer évvel ezelőtt sem voltak jobb idők, de Jézus mégis el mert jönni közénk, hiszen bízott bennünk. Ha kétezer éve Jézus Krisztus hitt abban, hogy képesek vagyunk összefogni, akkor ma miért ne hinnénk egymásban, a jövőben. Fontos, hogy bízzunk Isten erejében, a szeretet győzelmében. Merjünk élni – mondta szentbeszédében Böjte Csaba, aki a szülőföld megbecsüléséről is szólt.

– A szeretet a keresztény ember viselete. Biztos, hogy mindenkiről mondanak jót és rosszat is, de ez utóbbi nem jogosít fel arra, hogy letérjünk a szeretet útjáról. Bármi is történik körülöttünk, a szeretet fényét óvni kell – fogalmazott.