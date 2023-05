Ottjártunkkor épp egy rögtönzött verseny kerekedett a kassais és fiumeis tanulók között. A kisdiákok közül a Fiumei iskola negyedikese, Czipó Péter bizonyult a legjobbnak, aki aztán a kosárra dobó versenyben is „aranyérmes” lett.

– Nagyon szeretek sportolni, röplabdázni járok – mondta röviden a fiú két éremmel a nyakában.

Persze nem is a győzelem volt a fontos a kihívások napján, ez esetben valóban igaznak bizonyult, hogy a részvétel a lényeges. És a diákok szép sorban érkeztek, délután már megszámolni sem lehetett a több száz diákot, olyan sokan teljesítették a kihívást, melynek lényege az volt, hogy legalább tizenöt percet sportoljanak.

– Jó látni, hogy a gyerekek nagyon aktívak. A szolnoki gyerekek mellett még Tószegről is jöttek. S nemcsak iskolások, hanem óvodások is részt vettek a programunkon. Igaz, számukra még más a kihívás, ők elsősorban a homokozóban, a hintán és a csúszdán voltak aktívak – tette hozzá Ádám Csaba.

A Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület vezetője hozzátette: a most „beavatott” sporteszközöket. labdákat a parkban hagyják, lehetőséget teremtve arra, hogy azokat a szervezett programokon kívül is lehessen használni, miként azt is megtudtuk, hogy természetesen jövőre is megrendezik a kihívások napját.