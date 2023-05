Ez itt 20 év gyűjtőmunkájának eredménye, összesen kétezer doboz, mintegy ötven országból – kapcsolja fel a villanyt Gazsó Lajos. – A sörösdobozok gyűjtése lett a hobbim, melyben barátok, rokonok, ismerősök is segítettek. Legalább két alkalom volt már az elmúlt húsz évben, mikor a gyűjtés befejezésén gondolkoztam, de mások meggyőztek arról, hogy folytassam

– mondta az 1956-os születésű gyűjtő.

Lengyelország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, csak néhány a régió országai közül, amelyekből több sörösdoboz is megtalálható Gazsó Lajos gyűjteményében. Elmondása szerint az összes környező ország fontosabb és ismertebb söreinek üres doboza fellelhető a garázs polcain. Persze nem csak a szűkebb régió országaira korlátozódik a gyűjtemény, Svédországtól Olaszországig, az Amerikai Egyesült Államoktól a Közép-ázsiai térségig több állam sörkultúrája is tükröződik az egyedülálló kollekcióban.

– Ez a gyűjtemény legegyedibb és talán a legtávolabbról ide került darabja – emel le óvatosan a középső polcról egy dobozt. – Ez egyenesen a Csendes-óceán egyik szigetéről, Tahitiról érkezett – mutatja a valóban ritka darabot, hozzátéve: Jordániából és Spanyolországból származó darabokhoz is hozzájutott.

A gyűjtemény különlegessége, hogy nincs benne két egyforma, hiszen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy véletlenül se legyen ismétlődés. Igaz, nem tekinti ismétlődésnek ugyanazon termék különféle kiadásait, sőt, ilyenkor igyekszik a teljes sorozatot, és annak minden kiadását felkutatni.

Ausztriában és Németországban tett látogatásai során fogalmazódott meg benne a sörösdobozok gyűjtésének ötlete. Akkoriban itthon még szűkös volt a választék, míg odakint csak ámult a széles termékkínálatot látva. Innen, Ausztriából hozta a gyűjtemény első darabját, egy Zipfer nevezetű sört, amely ma is ott áll a polcon.

– Hogy miért pont a sörök? Őszintén szólva, nem tudnám megmondani. Nem vagyok nagy sörivó, magam ritkán iszom meg egyet-egyet, de érdekesnek találom és leköt. Már nyugdíjas vagyok, így folyamatos elfoglaltságot jelent számomra – magyarázta Lajos.

A gyűjtemény karbantartása sem kis feladat, például a dobozok átmosása évente egy-két alkalommal egy teljes napot elvisz, amelyben a párom szokott kitartó módon segíteni

– jegyezte meg.

A nem mindennapi gyűjtémény

Fotó: Ujvári László

Ismerősei nem járnak úgy külföldön, hogy ne ajándékoznák meg egy, az adott helyhez, országhoz köthető sörritkasággal, amelynek doboza természetesen az így is tekintélyes méretű gyűjteményt fogja gyarapítani.

Bár a világ jelentős részéről van már egy-egy darab a gyűjteményben, egy kollekció azonban soha nem lesz teljes, mindig akad egy-egy márka, amely még nincs ott a tiszafüredi garázs polcain. Ezért Gazsó Lajos feltett szándéka, hogy folytatja ezt a tevékenységet és bár idővel egyre nehezebbé válik a feladat, tovább kutatja a ritkaságokat. Jelenlegi tudása szerint országszerte is kevesen foglalkoznak hasonló mennyiségben sörösdobozok gyűjtésével, vármegyei szinten is csak néhány darabos összeállításokról van tudomása. Vannak, akik az ötliteres kishordók gyűjtésének hódolnak, amely kifejezetten költséges hobbinak számít. Ő kitart a félliteresek mellett, amelyben párja is támogatja, sokat köszönhet neki.

KERETES

A térség minden zegzugát ismeri

Túlzás nélkül állítható, hogy Gazsó Lajos jól ismeri Jász-Nagykun-Szolnok vármegye minden zegét-zugát. Fegyverneken született 1956-ban, a középiskolát Kunhegyesen végezte. A két említett város mellett élt Kisújszálláson, Karcagon és Kunmadarason, immár tizenöt éve pedig Tiszafüreden lakik. Huszonnégy éven át dolgozott a TIGÁZ műszaki ellenőreként, alig van olyan település a vármegyében, ahol ne fordult volna meg ez idő alatt. Ma már nyugdíjas, saját szórakoztatására és örömére gyűjti a sörösdobozokat, s reméli, hogy tovább gyarapodhat az így is páratlan gyűjtemény.