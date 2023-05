Izgalmakkal teli időszak volt az április a Kuncsorbai Horgászegyesület életében. Az összetartó csapat először mérette meg magát egy rangos, országosan is ismert versenyen, a nagyrédei King of Rédén, ahol sikerült negyedik helyezést elérni. A verseny pedig nem indult könnyen, a Mészár Krisztián és Gecser Gergő alkotta csapat nem került túl jó helyre, s még egy vihar is lesújtott rájuk, amit szó szerint a táboruk bánt. De nem adták fel a kilencvenhat órás versenyt, ahol az öt legnagyobb hal számított, végül épp, hogy lemaradtak a dobogóról.

– Ezt is nagyszerű eredmény, ráadásul egy festői helyszínen, a Mátra lábánál tölthettük az időt – mondta el a verseny után Gecser Gergő Kuncsorbai Horgászegyesület elnöke.

Két héttel később ugyanezzel a felállással címvédőként érkeztek a Fegyverneken megrendezett Alsóréti Holt-Tisza Bojlis Találkozóra. A megméretés egyre rangosabb és ismertebb a pontyhorgászok körében, ez köszönhető a szervezők lelkiismeretes munkájának. – A sorsoláson szintén nem sikerült favorit helyet húznunk, de ennek ellenére az utolsó percekig próbáltunk előrébb jutni, és a kitartásunknak köszönhetően sikerült a szektorunk harmadik helyére felkapaszkodni – számolt be az eredményről az egyesület elnöke.