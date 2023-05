Halálos vonatgázolás történt Szolnokon. Egy intercity gázolt el egy férfit Szolnokon május 20-án délelőtt. A vonat utasaiért mentesítő járat érkezett.

Hamarosan újra komppal kelhetünk át a Tiszán Vezsenynél. A tönkrement csörlő felújítása megtörtént, de a járműnek még túl kell esnie egy új műszaki vizsgán.

Szicíliai pisztácia, vagy éppen málnazselével borított „Őrség aranya” – kiderült, hogy idén még tovább bővült a különleges fagylaltok kínálata, de az is, hogy idén ismét többet kell fizetni a jeges finomságokért. A pultokban megtalálhatóak már a „mindenmentes” változatok is, persze azért mindenhol kapni a hagyományos fajtákból is. Hírportálunk vármegyei fagylaltozókban járt utána az idei trendeknek és áraknak.

Gondot okozott az eső Tiszajenőn. Be kellett avatkozni, hogy ne álljon meg a víz az utcákon, utak szélén.

A törteli önkormányzat hétfői alakuló ülésén teszi le esküjét Godó Tibor polgármester és a község újonnan megválasztott testülete.

Különféle irodalmi alkotásokat kelt életre Török Tünde, kiváló hangját és egyedi előadói képességét talán csak szenvedélyessége szárnyalja túl. Szavalataival, előadásmódjával sokak figyelmét felkeltette, irodalmárok is gyakran kérik fel az alkotásaik előadására.

Nagy harc alakult ki a női K1 500 szombati fináléjában, amelyben a hazaiak olimpiai bajnoka épphogy lemaradt a dobogóról, egy másik, korosztályos szolnoki reménység viszont odaért a dobogóra az 1000 méteres kenu döntőben.

Elpusztult egy gólya Zagyvarékason, valószínűleg, áramütés lett a madár veszte.