Szoljon Insta 1 órája

Elképesztő felvétel: videó is érkezett az M4-esen forgalommal szemben száguldó autósról

Egy szemtanú beszámolója szerint az M4-es autóútBudapest és Szolnok közötti szakaszán száguldott szembe a forgalommal csütörtök kora délután egy hetven év körüli férfi – számoltunk be az történtekről korábban. A megdöbbentő esetről most videót is kaptunk. A rendőrség cikkünk nyomán kezdte vizsgálni az esetet.

Molnár-Révész Erika Molnár-Révész Erika

Az autósok villogtak, dudáltak, de a szabálytalan sofőr nem lassított Fotó: Tóth Árpád Zoltán

Egy szolnoki férfi, Tóth Árpád Zoltán számolt be közösségi oldalán a döbbenetes esetről, miszerint csütörtök kora délután egy hetven év körüli férfi az M4-es autóút belső sávjában a forgalommal szemben száguldott fehér színű autójával. – Szemben, a belső sávban jött vagy 100-110-zel! Hibába villogtattam és dudáltam, meg mutogattam neki, ő csak visszaintve lassítás nélkül folytatta az életveszélyes útját a belső sávban a mögöttem jövők irányába. A hátsó szélvédőnél lévő kamera felvételeit visszanézve láttam, hogy több autó is villogtatva és vészfékezve tért ki az útjából – írta a szemtanú, aki eljuttatta portálunkhoz az említett felvételt. Az ügyben megkerestük a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Szabóné Berki Bianka őrnagy, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hírportálunknak elmondta, hozzájuk bejelentés nem érkezett az ügyben, azonban információink alapján kivizsgálják az esetet.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!