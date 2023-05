Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztályának közleménye szerint a nyugati és középső országrészben a folyókon levonult árhullám miatt jelentős méretű szúnyogtenyészőhelyek jöttek létre. A vízpartokon a szúnyogok tömeges jelenléte érzékelhető, szaporodásukat a meleg időjárás segíti. A katasztrófavédelem regionálisan szervez kezeléseket, a vizes élőhelyeken lárvák elleni biológiai módszerrel védekeznek, a lakóövezetekben lévő kifejlett szúnyogokat permetezéssel gyérítik.

A következő napokban földi járműről végeznek kezeléseket számos vármegyében, köztük térségünkben is. A jelentős ártalomra tekintettel az országos tisztifőorvos ideiglenes engedélyével a leginkább érintett településeken légi kémiai kezelések is lehetnek. A szakemberek továbbra is folyamatosan megfigyelik az árterületeken lévő tenyészőhelyeket. A hétvégi felderítések alapján jelölik ki a biológiai lárvagyérítés helyszíneit.

A kerti munkák során érdemes figyelmet fordítani a lakókörnyezetünkben megjelenő szúnyogok egyedszámának csökkentésére. Számos faj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, a kerti eszközökben, játékokban megmaradó víz jelenti az élőhelyüket. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ készített tájékoztatót, amely a „Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről” című linken érhetők el.