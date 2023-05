Elsőként a képviselő-testület két ülése között történt eseményekről szóló tájékoztatót tárgyalták a városháza nagytermében tartott tanácskozáson, melyet Budai Lóránt polgármester távollétében Balogh Béla alpolgármester vezetett. Tamás Zoltán képviselő jelezte, hogy az anyagban egy sort sem olvasott a kórház környékén és a Buzogány utcában történt fakivágásokról.

– A 30-40 éves nyárfák nagyon sok hasznos tulajdonsággal bírnak, megkötik a szén-dioxidot, árnyékot adnak. Mi indokolta az egészséges fák kivágását? Ki adott erre engedélyt? – kérdezte a képviselő.

Bató Andrea, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetője válaszában elmondta: tavaly, első körben a Zagyva sétányon mérték fel a fák állapotát. A beteg, balesetveszélyessé vált fákat kivágták, pótlásuk idén megkezdődött.

– A város egyéb területein is végeztünk felméréseket. Az előző évben összeállt egy anyag, ami a gallyazásokról szól, valamint a lakók által jelzett úgynevezett pollenadó fákat is tartalmazza. A szakemberek a Buzogány és a Rét utca környékén jelöltek ki néhány fát, melyek allergizáló hatása az ott élőknek panaszt okozott. Emellett fontos szempont volt a balesetveszély megszüntetése is. A gallyazással, fakivágással kapcsolatos anyagot a városgazdálkodási bizottság tárgyalta és hagyta jóvá – tájékoztatott az osztályvezető.

Balogh Béla alpolgármester hozzáfűzte, hogy a bizottság egyhangúlag fogadta el a kijelölt fák kivágását és ott Tamás Zoltán sem emelt szót ellene. Mint mondta, a kivágott fák helyére újakat ültetnek. A tanácskozáson napirendre került előterjesztések nagy részét, például a 2022-es költségvetés zárszámadását, az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét, a kiemelt sportágak részére kiírt támogatási pályázatot és több közalapítvány előző évi gazdálkodását egyöntetűen támogatta a testület. Több mint 15 millió forintot szavaztak meg a városi ivóvízhálózat rendszervizsgálatra.

Folytatódik a per, műszaki szakértőt rendelt ki a bíróság

Az előző évben megvalósult önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló tárgyalásakor szó volt többek között a Malom-ügyről is.

A Malom épület oktatási célra történő hasznosítása projekt várható költsége: 1600-2000 millió forint. A beruházást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzattal közösen valósítaná meg az önkormányzat. A pályázati felhívás még nem jelent meg, jelenleg a tervezési program előkészítése van folyamatban

– tudtuk meg a beszámolóból. Az új konstrukcióról tavaly született meg a terv. Tamás Zoltán képviselő arra volt kíváncsi, hogy egy év alatt miért nem haladt előre a projekt. – Egy évvel a döntés után is csak állunk és nézzük a romhalmazt – jegyezte meg, majd érdeklődött a kivitelezővel folytatott perről is.

Balogh Béla alpolgármester válaszában elmondta, hogy a tervezői program kialakítása folyamatban van.

– Amennyiben ez elkészül és közösen véglegesítjük a vármegyei önkormányzattal, akkor ebben az évben lezárulhat a tervezési folyamat és ezt követően indulhat el a közbeszerzés – tette hozzá.

Szólt a gazdasági folyamatok változásairól is, melyek radikálisan növelték a kiadásokat, a beruházáshoz pedig komoly önerő szükséges. A perrel kapcsolatban kiemelte: június elején lesz egy újabb tárgyalás, a műszaki szakértő véleménye alapján folytatódik a per. Bódis Béla képviselő szintén lépéseket sürgetett a projekt megvalósítása érdekében.