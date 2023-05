– Lecseréltük a tető héjazatát, a belső falak festése már megtörtént – mutatta a kengyeli rendelőnél Gál József polgármester az elkészült munkákat. Az épület előtt ottjártunkkor éppen a kőművesek dolgoztak, a régi, betonjárda és a rámpa is díszburkolatát rakták. Emellett az akadálymentes mosdó is teljesen megújult, és kicserélték a vizesblokkokat is.

A munkálatok áprilisban kezdődtek, a település a Belügyminisztérium pályázatán nyert a rendelő felújítására több mint 30 millió forintot.

– Két évvel ezelőtt a közmunkaprogram keretében nyert pénzt az önkormányzatunk a szolgálati lakás felújítására, ebből sikerült a nyílászárók egy részét itt is lecserélni, a maradékot, így a bejárati ajtót is a jelenlegi pályázatból újítottuk meg – mondta településvezető.

Kengyel tavaly szerzett be egy modern fogorvosi széket is, a Magyar Falu Program ötmillió forintos pályázatának segítségével, valamint nemrég érkezett meg a megvásárolt röntgengép.

A rendelő tehát kívül-belül megújul, ám az egyelőre kérdés, hogy ki dolgozik majd benne.

– A korábbi fogorvosunk külföldre költözött, ráadásul a fogorvosok finanszírozását átszervezték, ami azt jelenti , hogy most már nincs állandó, fix havi juttatásuk az államtól, csak a teljesítménybérezés. Így most még nehezebb fogorvost találni, de nagyon igyekszünk, az önkormányzat felajánlott egy bizonyos havi összeget azoknak az orvosoknak, akik eddig számításba jöhettek, jelenleg kettővel tárgyalunk a lehetséges megoldásokról – árulta el a polgármester.

Mint mondta, azért lenne nagyon fontos a mielőbbi megoldás, mert jelenleg a kengyeli lakosoknak Törökszentmiklósig kell utazniuk, amennyiben TB-támogatott fogorvosi kezelést szeretnének igénybe venni.

A felújítással a tervek szerint egy hónap múlva elkészülnek, bár a pályázat határideje december vége.